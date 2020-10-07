التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع شركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية "مدرسة السيدة حنيفة السلحدار بمصر الجديدة"، وذلك فى الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر 2020.





وللاطلاع على الشروط والتقديم عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى من هنا

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى - فى تصريح اليوم الأربعاء، إن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد خريجين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الاصطناعى ومجال الألعاب والفنون الرقمية، بالإضافة إلى مجال المراقبة والإنذار، وفق أحدث النظم المتبعة دوليًا.

وأضاف مجاهد، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتلك المجالات والتى تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق خطة 2030، وتطبيق التحول الرقمى فى جميع المؤسسات الحكومية والمشروعات العملاقة.

وأشار إلى أنه ستتم إتاحة التقديم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية على أن لا يقل مجموع المتقدم بالشهادة الإعدادية عن 250 درجة، وألا يزيد عمره فى أكتوبر 2020 عن 18 عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية، واجتياز المقابلات الشخصية التى ستعقد بمقر المدرسة فور غلق باب التقديم، ليتم عليه اختيار المقبولين للالتحاق بالمدرسة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المنهج الدراسى المطبق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هى: "العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بمصانع وشركات الشريك الصناعى".

وأشار إلى أن المميزات التى سيحصل عليها طلاب المدرسة ونظرائهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية المعتمدة دوليًا، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعى، ذلك بالإضافة إلى التدريب العملى أثناء الدراسة، وحصولهم على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب.

وأضاف أنه سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة فى الأيام القليلة القادمة، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا المراقبة والإنذار، وتكنولوجيا الألعاب والفنون الرقمية.