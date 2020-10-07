فيديو.. متحدث الرئاسة: السيسى أهدى درع العمل التنموى إلى الشعب المصرى

وأضاف راضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدرع يمنح لرواد العمل التنموى الذين يمتلكون فكرًا غير تقليدى وأحدثوا تغييرًا بمجتمعاتهم، وقاموا بشحذ المجتمع نحو التنمية الشاملة.

واستكمل خلال المداخلة: الدرع يكتب عليه اسم من يمنح له، والرئيس أهدى الدرع للشعب المصرى الذى لعب دورا كبيرا فى التنمية والإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن عملية التنمية تمت بعقول وأياد وتمويل مصرى خالص، وأن التجربة المصرية فى جميع المجالات أصبحت لافتة على مستوى العالم والمجتمع الدولى.

كما تطرق راضى إلى توجيهات الرئيس بشأن محافظات الصعيد، مؤكدا أنها تأتى على قمة أولويات الرئيس السيسى، وأن مشروعات عدة تنفذ بالصعيد من ضمنها 7 محاور رئيسية على النيل، فضلا عن مشروعات فى قطاع الإسكان.