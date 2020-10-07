رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى لحصوله على درع العمل التنموى العربى

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحصوله على "درع العمل التنموى العربى لعام 2020"، وهى الجائزة التى تُمنح سنويًّا من جامعة الدول العربية، إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على مثل هذا النوع من التكريم، يعكس صورة واقعية لطبيعة المعالجة المجتمعية لقضايا البناء الاقتصادى والتنمية، والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة فى المجتمعات الأكثر احتياجًا". وأشار إلى أن ذلك يأتى من خلال تكاتف الدولة المصرية، وخبرات الحكومة، بجانب قطاع منظمات المجتمع المدنى، والتى أصبحت مشاركتها اليوم، علامة بارزة من علامات نهوض وتقدم المجتمعات.

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