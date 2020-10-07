الوطنية للانتخابات تعلن إغلاق باب تنازلات المرشحين

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، باب تنازلات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تلقيها ما يقرب من 40 تنازلا خلال المدة المحددة لتلقى التنازلات.





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