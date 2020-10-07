وتسير الشركة رحلة واحدة كل من باريس وفرانكفورت ولندن وميلانو وأديس أبابا وانجامينا والخرطوم والشارقة والمنامة ونيويورك وأكرا ولاجوس وأبوچا وموسكو وبغداد ومسقط وجوهانسبرج والقصيم والمدينة المنورة.
وتسير الشركة ثلاث رحلات إلى كل من دبى وجدة ورحلتين إلى كل من الدمام وأبوظبى والرياض وإسطنبول وبيروت.
كما تسير الشركة 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى الغردقة وثلاث رحلات إلى شرم الشيخ ورحلة إلى الأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تسير 50 رحلة لنقل حوالى 5 آلاف راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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