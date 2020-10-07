غدا.. مصر للطيران تسير 50 رحلة لنقل حوالى 5 آلاف راكب

وتسير الشركة رحلة واحدة كل من باريس وفرانكفورت ولندن وميلانو وأديس أبابا وانجامينا والخرطوم والشارقة والمنامة ونيويورك وأكرا ولاجوس وأبوچا وموسكو وبغداد ومسقط وجوهانسبرج والقصيم والمدينة المنورة.

وتسير الشركة ثلاث رحلات إلى كل من دبى وجدة ورحلتين إلى كل من الدمام وأبوظبى والرياض وإسطنبول وبيروت.

كما تسير الشركة 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى الغردقة وثلاث رحلات إلى شرم الشيخ ورحلة إلى الأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى.