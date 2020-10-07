أحمد الخولي رئيسًا لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بهيئة البريد

أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم، قرارًا بتعيين أحمد محمد فؤاد الخولي رئيسًا لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة.

ويتمتع أحمد محمد فؤاد الخولي بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي ومجالات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية تصل الي 35 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية بالقطاع المصرفي في تطوير نظم العمل داخل العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

يذكر أن أحمد محمد فؤاد الخولي حاصل على بكالوريوس في الإدارة تخصص إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وشغل العديد من المناصب المهمة في القطاع المصرفي منها مسئول الأسواق المالية والعملات الأجنبية بالمصرف العربي الدولي، ورئيس قسم تسويق الخزانة ببنك قطر الوطني ومسئول عن المحافظ والأوراق المالية بشركة القاهرة لإدارة المحافظ المالية ومسئول قطاع الخزانة بالبنك المصري البريطاني HSBC ورئيس قطاع الخزانة ببنك BNP Paribas ورئيس قطاع الاستثمار بـ Finclear – Dubai ومدير تسويق الخزانة بالبنك الاهلي المتحد ومدير عام لقطاع الخزانة وقطاع المراسلين بالمصرف المتحد ورئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان.