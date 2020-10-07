صدمة لـ ريهام سعيد.. مصدر: لن تظهر على الشاشة قبل تقنين أوضاعها بـ نقابة الإعلاميين

أكد مصدر بنقابة الإعلاميين، أن الإعلامية ريهام سعيد لم تحصل على كارنيه النقابة، ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة حتى الآن.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الإعلامية ريهام سعيد لن تظهر علي الشاشة لحين تقنين أوضاعها مع النقابة وفقًا للقانون.

وأعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد ، لتعود مجددًا الى بيتها، والتي أنطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

أقرأ أيضا

وأضافت "الشبكة" في بيان لها انه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللاعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعبتر ريهام اكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، في نهاية العام الماضي منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.

أقرأ أيضا

كما قرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذي تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.

وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج «صبايا» في ٢٠٠٣ بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطيتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية ، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة ١٥ سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية ، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحًا ملحوظًا في ظهورها الفني .وكانت البداية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية "مرسي عاوز كرسي".

وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين.ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم، ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.