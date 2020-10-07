نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف منحة ال 500 جنيه المرحلة الرابعة للعمالة الغير منتظمة ورسالة تحديث البيانات من 2030 لصرف المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة ال 500 جنيه المرحلة الرابعة وتحديث البيانات: بعد قرارالرئيس عبدالفتاح السيسي بمد صرف منحة ال 500 جنيه، للعمالة الغير منتظمة، إلى نهاية العام الجاري، حيث أنه سيتم صرف ثلاثة دفعات أخرى، مقسمة هذه الدفعات على ثلاثة شهور، وسيبدأ الصرف بدايةً من شهر اكتوبر الجاري حيث أنه حتى الآن لم يتم تحديد وقت معين لصرف المنحة، وذلك لحين وصول رسالة بموعد ومكان الصرف من وزارة القوى العاملة المصرية للعمالة الغير منتظمة من رقم 2030، ولكن وصلت رسائل لبعض مستحقي منحة ال500 جنيه من العمالة الغير منتظمة على هواتفهم، وذلك بتحديث البيانات لصرف المنحة لهم.

صرف منحة ال 500 جنيه المرحلة الرابعة ورسالة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة ومضمون الرسالة

وصلت رسائل لتحديث بيانات المستفيدين من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، حيث تم إرسال هذه الرسالة من رقم 2030 لهواتف المستفيدين من المنحة وتم صرف الدفعات الأولى لهم، وهذه الرسالة تفيد بتحديث البيانات من خلال موقع القوى العاملة المصرية، وستصل هذه الرسالة لجميع المستفيدين الذين قاموا بصرف المنحة سابقاً، ومضمون الرسالة هي (السادة الأفاضل نرجو من سيادتكم تحديث بياناتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال الفترة 8 اكتوبر وحتى 15 اكتوبر وللتحديث يرجى الدخول على http://Www.manpower.gov.eg، أو موقع http://Www.labour.idsc.gov.eg، وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف)، هذا هو نص الرسالة التي تم إرسالة للعمالة الغير منتظمة الذين تم لهم صرف المنحة في الشهور السابقة.

كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة من موقع وزارة القوى العاملة المصرية لصرف منحة ال 500 جنيه

كما قلنا سابقاً في نص رسالة التحديث، أن على جميع العمالة الغير منتظمة المسجلة لدى القوى العاملة المصرية تحديث بياناتهم، من خلال موقع التحديث الموجود في الرسالة بالأعلى، وطالبت الوزارة التحديث في مدة أقصاها أسبوع، من يوم 8 اكتوبر وهو بدايةً من يوم الجمعة حتى يوم 15 اكتوبر وهو يوم الجمعة، بحيث يقوم الأشخاص المسجلين على موقع الوزارة في منحة ال 500 جنيه من العمالة الغير منتظمة فتح الموقع وتحديث بياناتهم الشخصية، وكتابة رقمهم القومي وجميع مايتطلب من بيانات، وإن كان تحميل الموقع بطئ فلأنه من التحديثات الكثيرة التي عليه، وسيبدأ التحديث الجمعة 8 اكتوبر، وعلى الأشخاص من العمالة الغير منتظمة تحديث بياناتهم حتى يستفادوا من صرف منحة ال 500 للمرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة والمرحلة السادسة لنهاية العام الجاري 2020، وسنوافيكم بجميع مايخص صرف المنحة لجميع المراحل في هذا المقال بإذن الله.