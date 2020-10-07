انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو والصور “ما ناموش على سريرهم ” تفاصيل وفاة عروسين ليلة دخلتهم والحزن يخيم على أهالي الشرقية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن تفاصيل وفاة عروسين ليلة دخلتهم بالشرقية في قرية طحا المرح بمركز ديرب نجم خاصة بعد صدور تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاه، وكانت وفاة شيماء هلال وعريسها محمد صبح صدمة للجميع، خاصة وأنهما لم يناما على فراش الزوجية 24 ساعة، لأن وفاتهما كانت سريعة وعقب انتهاء مراسم الزفاف ودخولهما لعش الزوجية.

تفاصيل وفاة عروسين ليلة دخلتهم بالشرقية

ووفق شهود عيان وأقارب العريس “عم الزوج” فإن الحادث كان أليم وتسبب في صدمة لجميع الأهالي، مؤكداص أن ما حدث كان فاجعة بكل المقاييس لمن يعرف العروسين ومن لا يعرفهم.

وحول تفاصيل وفاة عروسين ليلة دخلتهم بالشرقية قال عم الزوج أن العروسين لم يناما على فرشتهم، وكانا يجهزان في شقتهما منذ سنتين، وبعد حفل الزفاف ودخول العروسين إلى شقتهم، وانتهاء ليلة الدخلة، ذهب أهالي العروسة في الصباح للإطمئنان عليه، وطرقوا الباب ولم يرد أحد، وقبل مجيئهم قاموا بالإتصال بالعروسين كثيراً فلم يردا أيضاً.

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وهنا كانت هناك نسخة من مفاتيح باب شقتهم مع أهل العريس، وبعد القلق والتوتر فتحوا باب الشقة عليهم فوجدوهم جثتين هامدتين مفارقين الحياة في وقت مبكر من الليل، وتم الإتصال بالشرطة والتي حضرت على الفور وبرفقتهم فريق من النيابة وتبين أن عروسي الشرقية توفيا نتيجة خنقاً باستنشاق غاز السخان، وشيع الآلاف من الأهالي العروسين وسط حالة من الحزن الشديد بين الجميع.