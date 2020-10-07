وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى لطلبة الدبلومات الفنية

حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الثانى هذا العام لجميع النوعيات "نظام الخمس سنوات، ونظام الثلاث سنوات" 236 ألفًا و598 طالبا - طالبة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها اليوم، إن نسبة النجاح للطلاب فى نظام الثلاث سنوات "التجارى، والفندقى، والزراعى، والصناعى" فى الدور الثانى بلغت 92.58%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح فى الدورين "الأول والثانى" لطلبة الدبلومات الفنية فى نظام الثلاث سنوات 89.36% بزيادة عن العام الماضى قدرها 0.03%.
كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج "تجارى ـ فندقى ـ زراعى ـ صناعى" فى الدور الثانى 97.17%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح فى الدورين "الأول والثانى" لطلبة الدبلومات الفنية فى مدارس التعليم والتدريب المزدوج 98.57% بزيادة عن العام الماضى قدرها 1.94%.
وبلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهنى (فندقى ـ زراعى ـ صناعى) فى الدور الثانى 90.13%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح فى الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية فى مدارس الإعداد المهنى 82.71% بزيادة عن العام الماضى قدرها 2.20%.
وبلغت نسبة النجاح للطلاب فى نظام الخمس سنوات (التجارى، والفندقى، والزراعى، والصناعى) فى الدور الثانى 98.43%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح فى الدورين (الأول والثانى) لطلبة الدبلومات الفنية فى نظام الخمس سنوات 98.74% بزيادة عن العام الماضى قدرها 2.82%.
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