صور.. توصيل مياه الشرب لأكثر من 325 ألف مواطن بسيناء

قال المهندس سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعمت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، ضمن مبادرة شمال سيناء بمبلغ 50 مليون دولار، ساهمت فى توفير ووصول مياه الشرب النقية لأكثر من 325 ألف مواطن وتحسين خدمات الصرف الصحى لـ 110 ألف مواطن بالمدن والقرى والتجمعات بمحافظة شمال سيناء.





جاء ذلك أثناء حفل انتهاء تنفيذ وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء فى ذكرى انتصارات نصر أكتوبر.

حضر الحفل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومايكل تروبلد نيابة عن ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر، والمهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه سيناء، والمهندس محمد على صبرى وطارق الباز، كممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس صبرى سلامة العضو المنتدب لشركة الصعيد للمقاولات والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أنه فى مجال مياه الشرب تم تنفيذ "5" محطات تحلية مياه الآبار بطاقة تتراوح بين "200-500" متر مكعب يوميًا بمراكز بئر العبد والحسنة ونخل شاملة التخلص الآمن من مياه المعالجة باستغلالها فى زراعة أشجار الزيتون، وتنفيذ "1" محطة تحلية لمياه البحر بطاقة "5" آلاف متر مكعب يوميًا وخطوط طرد لتغذية مدينة العريش، تطوير ورفع كفاءة "1" محطة تحلية مدينة الحسنة لتصل الى "1.2" ألف متر مكعب يوميًا، تنفيذ عدد "7" بئر مياه عميق بأعماق من 850 م إلى 1200 م لتغذية محطات التحلية الجديدة المنشأة ضمن المشروع، تنفيذ عدد "7" بئر مياه عميق بأعماق من 850 م الى 1200 م لضمان استمرارية تغذية عدد "6" محطات تحلية قائمة بمراكز الحسنة ونخل.

وأضاف أنه تم توريد عدد "50" عربة نقل وتوزيع مياه شرب بسعات 10 و30 متر مكعب لتوصيل المياه إلى المناطق البدوية والتجمعات والقرى وضواحى المدن، كما تم تنفيذ عدد "4" خزانات مياه خرسانية ذات سعات من 400 الى 2000 متر مكعب لدعم محطات رفع وتوزيع المياه القائمة بمدن بئر العبد ورمانة والحسنة.

وفى مجال الصرف الصحى، أشار إلى أنه تم توريد عدد "20" سيارة كسح لمياه الصرف الصحى للمناطق التى تفتقر لشبكات الصرف الصحى، بمراكز الحسنة ونخل وبئر العبد والعريش، بخلاف توريد عدد "8" معدة للصيانة والتشغيل.

وتابع أن افتتاح محطة تحلية مياه البحر بالريسة طاقة 5000 م3/يوم، خطوة هامة قامت بها الدولة لتوفير كوب مياه نظيف لأهالى العريش، ضمن خطوات الدولة لتنمية سيناء.