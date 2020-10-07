وزارة الدولة للإعلام تستضيف الاجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030

وتناول الاجتماع اليوم مناقشة تصور ومقترحات ممثلى الوزارات والجهات المعنية فى استراتيجية إعادة بناء الشخصية المصرية، ووضع آليات التنفيذ المناسبة لذلك، وكذلك استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وبحث إمكانية التعاون والدمج للتأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل معالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات فى الشخصية المصرية للخروج بمنظومة القيم المطلوبة.
كما استعرض الاجتماع ما تم خلال الاجتماعين السابقين اللذين استضافتهما وزارة الدولة للإعلام وأكد خلالهما أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة تستهدف من خلال تلك الاجتماعات توحيد الجهود للخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات فى الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات من أجل وضع رؤية استراتيجية تتضمن آليات قابلة للتنفيذ، خاصة مع انضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة الشخصية المصرية 2030 مع كل اجتماع، مما يؤكد على سمة العمل التكاملى للحكومة المصرية.
حضر الاجتماع، حسام الدين محسن مساعد وزير الدولة للإعلام للشئون الفنية ومقرر اللجنة الفنية لمبادرة الشخصية المصرية 2030 ، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة المصرية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، ونجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وهيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وناصر سليم مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتنوع بوزارة الثقافة، وإيزيس محمود المدير العام للإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومى للمرأة.
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