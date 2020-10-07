- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقال المحافظ، فى بيان صحفى، إن المشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بالقرية بتكلفة 17 مليون جنيه، فضلا عن تجديد الخط الرئيسى الأوسط "الدفع النفقى" قطر 1000 مم، ومدة التنفيذ 3 شهور.
وأضاف الشريف، أنه سيجرى إنشاء خط طوارئ يحمل تصريفات الأمطار فى أثناء النوات، بالإضافة إلى مراجعة ربط شبكة الصرف الزراعى حتى لا يحدث ارتداد مياه المصرف إلى القرية.
وأكد المحافظ لأهالى القرية بأنه لن يسمح بتكرار مشكلة تجمعات مياه الأمطار التى حدثت فى العام الماضى، موضحا أنه سيجرى ضبط مناسيب المياه بالترع، بالتنسيق مع وزارة الرى.
وكلف مدير مديرية الطرق والنقل بمعاينة الطرق والشوارع ذات الأولوية القصوى التى تحتاج إلى الرصف بقرية أبيس 2، ووضعها ضمن الخطة المقبلة.
ووجه المحافظ رئيس حى شرق، بدراسة إقامة موقف بالقرية بشكل حضارى، فضلا عن دراسة تخصيص أرض فضاء بالقرية، لإنشاء سوق عليها، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الإسكندرية بتكلفة 22 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.