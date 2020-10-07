صور.. بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الإسكندرية بتكلفة 22 مليون جنيه

أطلق محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحى بقرية أبيس الثانية بتكلفة 22 مليون جنيه، وذلك لحل أزمة تراكم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.





وقال المحافظ، فى بيان صحفى، إن المشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بالقرية بتكلفة 17 مليون جنيه، فضلا عن تجديد الخط الرئيسى الأوسط "الدفع النفقى" قطر 1000 مم، ومدة التنفيذ 3 شهور.

وأضاف الشريف، أنه سيجرى إنشاء خط طوارئ يحمل تصريفات الأمطار فى أثناء النوات، بالإضافة إلى مراجعة ربط شبكة الصرف الزراعى حتى لا يحدث ارتداد مياه المصرف إلى القرية.

وأكد المحافظ لأهالى القرية بأنه لن يسمح بتكرار مشكلة تجمعات مياه الأمطار التى حدثت فى العام الماضى، موضحا أنه سيجرى ضبط مناسيب المياه بالترع، بالتنسيق مع وزارة الرى.

وكلف مدير مديرية الطرق والنقل بمعاينة الطرق والشوارع ذات الأولوية القصوى التى تحتاج إلى الرصف بقرية أبيس 2، ووضعها ضمن الخطة المقبلة.

ووجه المحافظ رئيس حى شرق، بدراسة إقامة موقف بالقرية بشكل حضارى، فضلا عن دراسة تخصيص أرض فضاء بالقرية، لإنشاء سوق عليها، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.