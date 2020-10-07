حقيقة اختطاف فتايات المدارس بالإسكندرية: الطالبة هربت من شقيقها المصاب بالتوحد

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تدور حول انتشار ظاهرة اختفاء فتاة بمدينة الإسكندرية في ظروف غامضة.
وتبين أن حقيقة الواقعة جاءت بسبب حدوث خلاف بين طالبة بالمرحلة الإعدادية مع والدها ووالدتها بسبب إجبارهم لها على اصطحاب شقيقها الأصغر والمصاب بالتوحد حال نزولها لشراء احتياجات المنزل إلا أن السلوك الساخر من جانب بعض الأشخاص تجاهها في إطار التهكم على شقيقها، على حد زعمها، أثار استيائها وطالبت أهليتها بعدم اصطحاب شقيقها تفاديا لتعرضها للمضايقات.
وأبدى أهل الفتاة اعتراضهم على مطلبها وقاموا بنهرها وأصروا على اصطحابها لشقيقها الأمر الذي أدى إلى قيامها بترك المنزل على إثر ذلك دون إبلاغهم بوجهتها.
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