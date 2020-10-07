وزير الرى السابق: إثيوبيا تعنتت أكثر بعد تدخل الاتحاد الأفريقي في المفاوضات

قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق إن أثيوبيا ضربت بكل الاتفاقيات عرض الحائط، وأعلنت توليد الكهرباء، وتشغيل وملء السد فى مارس المقبل.
وأضاف " علام" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه على مصر التحرك السريع، والتوجه للاتحاد الأفريقى؛ لمعرفة أسباب تعنت إثيوبيا بعد تدخل الأخير فى المفاوضات، وأسباب وقف المفاوضات لمدة تعدت الشهر .
وأشار إلى ضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقى موقفا فى هذا الأمر؛ قبل أن نرفع الأمر لمجلس الأمن؛ لأن ملء السد، به تهديد لمصر، وتهديد للسودان؛ فلابد من تحركات سريعة.
ونوه إلى أن جامعة الدول العربية قد تحركت؛ لتشكيل لجنة من الدول العربية، للتعامل مع موضوع السد الذي تعتبره الدول الثلاث ملفًا حيويًا لها.
وكانت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، قالت إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من السد خلال الأشهر الـ12 القادمة مما أدى إلى مخاوف كثيرة لدول المصب .
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