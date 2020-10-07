البابا تواضروس: تشجيع أبنائنا على النجاح مردوده طيب على كل المستويات

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وأضاف البابا تواضروس الثاني أن نجاح كل إنسان يأتى بمعونة من الله، وأنه على الانسان أن يشكر الله على نعمة النجاح، وأن الاحترام يقدم لاصحاب الكفاءات الكبيرة، وهو ما يوضح أهمية البحث والعلم في كل مكان في العالم.
وشدد قداسة البابا تواضروس على ضرورة أن يتميز الفرد في كل مجال يشارك فيه، وأن الشخص صاحب الكفاءة له قيمة كبيرة أمام الله والناس، مشيرا إلى أن الله هو الذى يسند الإنسان ويقوم طرقه ويمهد له النجاح والتميز والتفوق.
وتابع قائلا، إن مرحلة الشباب يوجد فيها مجموعة من الصفات فهي فترة الطاقة والاحلام الخاصة بالمستقبل والقدرة والوقت والرغبة في أن اكون أفضل، لذلك يقول الكتاب "أذكر خالقك أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر"، لافتا إلى أن تكريم الكنيسة للمتفوقين حتى يكونوا قدوة لغيرهم ولتحفيزهم على الاستمرار في التفوق والتميز.
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