البابا تواضروس: تشجيع أبنائنا على النجاح مردوده طيب على كل المستويات

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرفسية أنه من الضروري أن نشجع جميع أبنائنا على النجاح والتميز والتفوق لما فيه من مردود طيب على كافة المستويات.

وقدم البابا تواضروس الثاني - خلال عظته الأسبوعية التى القاها مساء اليوم من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية - التهنئة لجميع الطلاب الناجحين بمختلف الشهادات العامة والحاصلين على درجات الماجيستير والدكتوراه، لافتا إلى ضرورة أن يذكر الإنسان الله خالقه في كل وقت خاصة في وقت الشباب.

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وأضاف البابا تواضروس الثاني أن نجاح كل إنسان يأتى بمعونة من الله، وأنه على الانسان أن يشكر الله على نعمة النجاح، وأن الاحترام يقدم لاصحاب الكفاءات الكبيرة، وهو ما يوضح أهمية البحث والعلم في كل مكان في العالم.

وشدد قداسة البابا تواضروس على ضرورة أن يتميز الفرد في كل مجال يشارك فيه، وأن الشخص صاحب الكفاءة له قيمة كبيرة أمام الله والناس، مشيرا إلى أن الله هو الذى يسند الإنسان ويقوم طرقه ويمهد له النجاح والتميز والتفوق.

وتابع قائلا، إن مرحلة الشباب يوجد فيها مجموعة من الصفات فهي فترة الطاقة والاحلام الخاصة بالمستقبل والقدرة والوقت والرغبة في أن اكون أفضل، لذلك يقول الكتاب "أذكر خالقك أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر"، لافتا إلى أن تكريم الكنيسة للمتفوقين حتى يكونوا قدوة لغيرهم ولتحفيزهم على الاستمرار في التفوق والتميز.