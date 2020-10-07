رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بـ "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"

أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصولة على "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تُمنح سنويًّا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على مثل هذا النوع من التكريم، يعكس صورة واقعية لطبيعة المعالجة المجتمعية لقضايا البناء الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن هذه القضايا تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تكاتف الدولة المصرية، وخبرات الحكومة، بجانب قطاع منظمات المجتمع المدني، والتي أصبحت مشاركتها اليوم، علامة بارزة من علامات نهوض وتقدم المجتمعات".

كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له اليوم جاء نصها:

وجاء في نص البرقية،"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر.

وتايع قائلا، وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".