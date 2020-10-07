انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. لجنة التسعير التلقائي تحدد سعر البنزين والمنتجات البترولية حتى يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقدت لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعاً اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020، وذلك لتحديد سعر البنزين والمنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اعتباراً من الخميس 8 أكتوبر 2020 وحتى الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2021، ويعد هذا الاجتماع الذي عقدته لجنة التسعير التلقائي للبنزين والمنتجات البترولية هو الاجتماع الخامس لها، وقد اسفر الاجتماع عن اتخاذ قرار بتثبيت سعر البنزين بمختلف أنواعه وأيضاً سعر المنتجات البترولية الأخرى.

سعر البنزين والمواد البترولية والذي حددته لجنة التسعير التلقائي والعمل به حتى شهر يناير 2021 المقبل:-

أسفر الاجتماع الذي عقدته لجنة التسعير التلقائي للبنزين والمنتجات البترولية عن اتخاذ قرار بتثبت سعر البنزين لمدة ثلاثة اشهر أخرى حتى شهر يناير 2021 ، ليستمر سعر البنزين الذي سيتم العمل به خلال الثلاث أشهر القادمة والذي سوف يتم العمل به حتى يناير 2021، هو ذات السعر الذي يتم العمل به حاليا كالتالي:-

المنتج السعر لكل لتر بنزين 80 6.25 جنيه بنزين 92 7.50 جنيه بنزين 95 8.50 جنيه سعر السولار 6.75 جنيه

وقد جاء قرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت سعر البنزين والمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في يناير 2021 بناءً على توصيات المقدمة للجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي شهدها العالم ومنها مصر من جراء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وما نتج عنها من أثار اقتصادية سلبية على كل اقتصاديات العالم بسبب تلك الإجراءات الاستثنائية بالإضافة إلى سياسة الإغلاق الكامل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في أغلب دول العالم، أدت إلى زيادة معدلات البطالة في تلك الدول.