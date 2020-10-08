فيديو.. سيمفونية نصر أكتوبر صنعتها أيادى القوات المسلحة القوية

وتناولت الفيديوهات مشاهد من الحرب التى استردت فيها مصر سيناء المحتلة وألحقت بالعدو الإسرائيلى هزيمة لا تنسى، فيما يشبه السيمفونية الموسيقية التى صنعتها أيادٍ سمراء قوية.

وظهر فى الفيديوهات جنود الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر وعبور قناة السويس، فى مشاهد محلمية رائعة.

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