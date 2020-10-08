إنفوجراف.. 10 نصائح لحماية أولادنا من فيروس كورونا أثناء الدراسة

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ويمثل دور ولى الأمر قبل النزول من المنزل والتوجه إلى المدرسة، أهمية كبرى فى الوقاية من الوباء، حيث يجب عليه اتباع الخطوات فى الإنفوجراف التالى لضمان حماية أولادنا من التعرض للإصابة بالفيروس:
كما قدمت وزارة الصحة توجيهات عامة لأولياء الأمور وأسر الطلبة، أبرزها القدوة، بحيث ينبغى للوالدين بأن يكونا هما القدوة للابن/الابنة فى السلوك الصحى والاجتماعى.
كما يجب توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة النشاط البدنى للحفاظ على صحة سليمة لهم، إضافة إلى المحافظة على النظام وضمان الحصول على ساعات نوم كافية.
كما اعتبرت وزارة الصحة أن دور الوالدين فى التواصل مع المدرسة، له أهمية كبرى، لمتابعة التحصيل الأكاديمى لطفلهما والصحة النفسية له وتطور مهاراته الاجتماعية.
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