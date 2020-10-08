حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع منذ قليل، حريق بالدور الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، فيما وصلت قوات الحماية المدنية ودفعت بـ 3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق. وعلى الفور انتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف واطلاع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على آخر التطورات.

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