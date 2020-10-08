شكري: مصر تتطلع أن يُسهم تشكيل الحكومة الانتقالية بـ مالي في تحقيق الاستقرار

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع أن تُسهم خطوة تشكيل الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في مالي.
جاء ذلك، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه شكري، اليوم الأربعاء، بنظيره المالي "زيني مولدي" لتهنئته بمناسبة توليه مؤخرًا مهام منصبه الجديد كوزير خارجية مالي في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء "مختار وان".
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الانتقالية الحالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد بما يُحقق تطلعات الشعب المالي الشقيق.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري ثمّن العلاقات التاريخية الأزلية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى اعتزام مصر تقديم كافة أشكال المساندة لمالي خلال الفترة القادمة، وبما يُمهد لاستعادة مالي لوضعيتها داخل الاتحاد الأفريقي في أقرب فرصة ممكنة.
وعبر وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار تقديم الدعم لمالي لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها، وبخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومجابهة التنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها مصر إلى دول منطقة الساحل فضلًا عن المشاركة المصرية الفاعلة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.
وأعرب شكري عن عزم مصر تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة خلال الفترة القادمة لاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة دورها القائم نحو تدريب الكوادر بدولة مالي لاستعادة الوضع الأمني في البلاد، خاصة وأن تحقيق الأمن والاستقرار هو السبيل نحو الوصول للتنمية المنشودة وجذب الاستثمارات، والوفاء بمتطلبات الشعب المالي الصديق.
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