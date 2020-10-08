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عاجل| حريق بـ الجامع الأزهر منذ قليل والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - التخطي إلى المحتوى

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