عاجل .. حريق بالجامع الأزهر.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده

ودفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فور ورود بلاغ من الأهالى لغرفة عمليات النجدة. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق الذى اتضح أنه بسبب ماس كهربائى بالطابق الثانى من المسجد، ولم يسفر عن أى إصابات.

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