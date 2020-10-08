عاجل .. مصدر أمنى: لا توجد إصابات أو وفيات بحريق الجامع الأزهر

أوضح مصدر أمنى، بوقوع حريق محدود بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثانى لجامع الأزهر الشريف، وقد تم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة تماما على الحريق.





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