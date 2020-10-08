أهم الأخبار.. قرار جديد بشأن أسعار البنزين.. عنتيل الجيزة في قبضة الأمن.. وظهور مفاجئ بالحجاب لـ فيفي عبده

أمرت النيابة العامة بأوسيم، برئاسة المستشار محمد هاني، بحبس جزار الشهير بـ "عنتيل الجيزة"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بممارسة الرذيلة مع سيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة " اضغط للمزيد ".

نشرت النجمة فيفي عبده فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تكشف فيه سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين" اضغط للمزيد "

ررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية " اضغط المزيد "

لا يزال مرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والسيدة الأولى يسيطر على غالبية الصحف العالمية، وخاصة عقب القرار المفاجئ بخروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وظهوره بدون كمامة فور دخول إلى البيت الأبيض " اضغط المزيد " .

اخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق" اضغط المزيد "

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة " اضغط المزيد "

أكد مصدر بنقابة الإعلاميين، أن الإعلامية ريهام سعيد لم تحصل على كارنيه النقابة، ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة حتى الآن" اضغط المزيد ".

انتهت احداث مباراة الاهلي وانبي بتقدم المارد الاحمر بثلاثة اهداف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلم ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز" اضغط المزيد "