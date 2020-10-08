وزير الأوقاف: الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمى شرعى ولغوى مبكر، يسهم فى صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتى، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة.





وقال في بيان، اليوم، الخميس: "إذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) (صحيح البخاري)، وأى خطر أشد من إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين لأنفسهم فى مجال الإفتاء أو السماح لهم بذلك؟!".

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة: إذا كانت الحكمة تقتضى وضع كل شىء فى موضعه، ووصفه بما يناسبه لا بوصف غيره، فإن إطلاق كلمة الفقيه أو المفتى على من هو غير جدير بها يُشَكِّل خطرًا جسيمًا على الأمن الفكرى للدول والمجتمعات، فكلٌّ من الفقه والفتوى صناعة ثقيلة تتطلب أدواتٍ كثيرة، فى مقدمتها: دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، وبخاصة التفسير وعلوم القرآن؛ إذ لا يمكن أن تُطلق على إنسان صفة فقيه أو مفتٍ وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المفصَّل، ولا المحكم من المتشابه، ولا العلاقة بين اللفظ والسبب".

وتابع الدكتور"جمعة"، قائلا: "كما ينبغى أن يكون الفقيه عالمًا بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرجة الحكم على الحديث، وماذا ينبغى أن يصنع من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ ، فكيف إذا كان لا يميز بين الثابت والمتغير، وبين سنن العبادات وأعمال العادات؟!".

كما شدد على أنه لا بد للفقيه من إتقان علوم اللغة العربية، فلا فهمَ صحيحًا للكتاب والسنة إلا بالبراعة فيها، ولا غنى له أيضًا عن علم أصول الفقه ، ومعرفة الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، وآراء الأصوليين والفقهاء فى كل دليل من الأدلة المختلف فيها، وطرق الاستنباط منها.

كما أنه لا يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراسة دقيقة لآراء الفقهاء المتقدمين من الصحابة، والتابعين، وتابعى التابعين، وأصحاب المذاهب الأربعة: أبى حنيفة، ومالك، والشافعى، وابن حنبل، وكبار فقهاء المذاهب.