فيديو .. جمعة: المصريون لم يسمحوا لخائن أن يخترق صفوفهم خلال حرب أكتوبر

وأضاف: نحن بهذه الروح نحتاج إلى الالتفاف خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا ومؤسساتنا الوطنية لتضرب بيد من حديد على يد كل فوضوى أو خائن أو عميل".
وأوضح أن "الانتماء ليس كلاما وإنما عطاء".
جاء ذلك فى مقطع فيديو نشرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى بعنوان "روح أكتوبر"، جمعت فيه مقتطفات من خطب للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول نصر حرب السادس من أكتوبر.
وأضاف جمعة:"اليوم ونحن نواجه قوى الشر وأهل الفساد والإفساد ودعاة الفوضى نحتاج لهذه الروح ولنضرب بيد من حديد على يد كل فوضوى أو خائن أو عميل".
وتابع وزير الأوقاف:"كل مواطن فى هذه البلد على صخر فلا يأتى الوطن من جهته، وعليك بالوعى فالقضية قضية وعى فى المقام الأول".
وقال:"الوطن لنا جميعا وبنا جميعا وعلى كل جيل من أبنائه ضريبة يدفعها زرع من قبلنا فحصدنا ونحن نزرع ليحصد من بعدنا ونحن نضحى، ضحى جيل أكتوبر لنعيش ونحن نضحى ليعيش أبناؤنا فى سلام".
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