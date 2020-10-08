صور .. افتتاح مستشفى صدر سوهاج بعد تطويرها بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتح طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، مستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج، بعد انتهاء أعمال التطوير بها بتكلفة 20 مليون جنيه.





حضر الافتتاح الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية، والدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة إيناس محمد على مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، ومحمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من قيادات مديرية الصحة بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، أن المستشفى تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وزيادة السعة الاستيعابية لها.

وشملت أعمال التطوير جميع أعمال البنية التحتية من أرضيات، وحوائط، وكهرباء، وسباكة، بالإضافة إلى شبكة الغازات، وتانك للأكسجين سعة 6000 متر مكعب، وتوفير مولد كهرباء، وتجهيز 35 غرفة إقامة داخلية بطاقة 70 سرير، بالإضافة إلى إنشاء 2 جناح عناية مركزة بطاقة 14 سرير، و10 أسرة عناية متوسطة؛ لتتمكن المستشفى من استقبال أول مريض داخلى منذ 6 سنوات.

من جهته، أشار جميعة إلى أن التطوير شمل أيضا تجهيز المعامل الطبية وسكن الأطباء، والتمريض، وأعمال اللاندسكيب التى شملت 1700 متر مسطحات خضراء، و1500 متر بلاط إنترلوك، فضلا عن مقاعد الانتظار.

وشدد جميعة على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالمستشفى، مشيدا بالمستوى المتميز والمظهر اللائق والحضارى بالمستشفى بعد تطويرها.

وتوجه بعد ذلك إلى الأقسام الداخلية وتفقد أحوال المرضى، وتفقد حالة المواطن عبداللطيف الريس، بعدما وجه محافظ سوهاج بمناظرة حالته وعمل اللازم له، بعدما استمع إلى أهله، وأكد أن جميع المرضى داخل المستشفى يحظون باهتمام الأطقم الطبية.

وقدم الفقى والدكتورة جميعة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى، وتمنوا لهم مزيد من التقدم

يأتى هذا الافتتاح تزامنا مع ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.