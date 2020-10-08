فيديو .. وزير الأوقاف : اليد التى تخرب الوطن جزاؤها شرعا أن تقطع

وأضاف محمد مختار جمعة، خلال خطبة سابقة أعادت بثها القناة الأولى المصرية: "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته وطيب معدنه، فانظر إلى حنينه لوطنه ومدى حبه له وتشوقه إليه وحفاظه عليه، فالحر الكريم والحر الشريف لايقبل المساس بوطنه لا قولا ولا فعلا ولا تخريبا ولا فسادا ولا انسياقا خلف دعوات الفوضى وجماعات الفتنة وأهل الشر".

وتابع: "قال الشاعر (بلدى وإن جارت على عزيزة)، فما بالك وبلدك تعمل بما فى وسعها لصالحك وصالح أهلها"، مضيفًا "إذا رميت وطنك ارتد السهم إليك، ولا يتطاول على وطه إلا لئيم خسيس عميل خائن".

وأكمل: "ولا يتصور عقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يحرض عليه إلا إذا كان عميلا مأجوراً، واليد التى تمتد إلى تخريب الوطن وترويع المواطنين جزاؤها شرعًا أن تقطع لأن الله عز وجل يقول : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)".