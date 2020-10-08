مستشار الرئيس للشؤون الصحية يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا :مصر تضمن حصتها

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إن نسبة انتقال عدوى كورونا بين البشر ستقل مع انتشار اللقاحات.
ولفت إلى أن اختفاء فيروس كورونا سيأخذ وقت ولا أحد يمكن توقعه.
وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن اختفاء الوباء غير متوقع على المدى القريب، مضيفا أن مرض أنفلونزا الخنزير لم ينته تماما، ولكن عندما وجد له علاج، وتحول إلى أنفلونزا موسمية، وعندها يتناول المريض الدواء ويتعافى.
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