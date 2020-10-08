نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف منحة ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة وطريقة التسجيل وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف منحة ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة، وضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمكانية مد المنحة بالعمالة الغير منتظمة المقدرة ب500 جنية حتي نهاية العام الحالي. وأوضح سعد الدين أن وزارة القوى العاملة تعمل على أستمرار صرف المرحلة الرابعة للعمالة الغير منتظمة، تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. صرف منحة ال 500 جنية المرحلة الرابعة وتحديث البيانات: وقد حصل ما يقرب مليون مواطن على منحة العمالة غير المنتظمة من خلال ال3 شهور التي وجه بها الرئيسي عبد الفتاح السيسي.

وقد تم التوضيح أن آلية الصرف الجديدة سيتم تحديدها من جانب لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووضح أن آلية الصرف لا تختلف عن الآلية السابقة قد وجه الرئيس اللجنة عن البحث عن المستحقين.

سوف يتم إرسال رسالة لجميع المستفيدين بصرف المنحة ومحتوي هذه الرسالة (السادة الأفاضل نرجو من سيادتكم تحديث البيانات الخاصة بكم حتي تتمكنوا من الاستمرار في صرف المنحة وذلك من يوم 8 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر).

ويجب على من صرفوا منحة العمالة الغير منتظمة في الشهور السابقة الدخول على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة وتحديث البيانات وسوف يتم إرسال رسالة بعد القيام بالتحديث موعد ومكان الصرف. طريقة التحديث لبيانات العمالة المتضررة الغير منتظمة من خلال موقع القوى العاملة: قم بالدخول إلي الموقع الخاص بتحديث البيانات التابع لوزارة القوى العاملة سوف تظهر أمامك صفحة البيانات.

قم بكتابة جميع البيانات التي تظهر لك.

وبعد أن تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك قم بالضغط على كلمة تسجيل الظاهرة لك باللون الأحمر وبذلك تكون قد تم إرسال طلبك.

وبعد ذلك تظهر لك صفحة بها تم تسجيل بياناتك بنجاح في منحة العمالة المتضررة.

وسوف يظهر لك رقم الطلب وعليك الاحتفاظ به لأنك ستقوم من خلال بالاستعلام عن الطلب.

وستقوم بالاستعلام من خلال الدخول على موقع وزارة القوى العاملة عن دراسة موقف الطلب الخاص بك الذي قمت بتقديمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صرف منحة ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة وطريقة التسجيل وتحديث البيانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.