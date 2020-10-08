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عمر شويل - جدة تحديث بيانات منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة،قامت الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع باتخاذ الكثير من الإجراءات لمساعدة المواطنين، حيث تم عمل ما يسمى منحة وزارة القوى العاملة أو ما يطلق عليها اسم منحة ال 500 جنيه، وهذه المنحة موجهة للعمالة الغير منظمة أو العمالة اليومية، وهذه من أكثر الفئات التي تضررت مادياً في هذه الفترة .

رابط تسجيل وتحديث بيانات منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

وقد اقترب موعد الدفعة الرابعة لهذه المنحة، ويمكن لأي مستحق لها التسجيل فيها عن طريق الانترنت، حيث يتم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ، وبعدها يتم اختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، وبعد ذلك يجب أن يسجل المتقدم جميع البيانات المطلوبة ومنها الاسم رباعي والعمل المسجل في بطاقة الرقم القومي والرقم القومي ومحل الإقامة، كما يجب تسجيل عدد أفراد أسرة المتقدم ورقم هاتفه لسهولة التواصل معه وبعد ذلك يتم الضغط على إرسال .

ويمكن للمتقدم الاستعلام عن قبوله من خلال الاتصال على الرقم السخن التي خصصته الوزارة وهو 142، كما يمكن تحديث بيانات المتقدمين السابقينحيث يتم الدخول عليه او الدخول الي موقع وزارة القوة العاملة حيث تلقي الكثير من المتقدمين رسايل عبر الهاتف تنص علي ضرورة تحديث البينات لاستمرار الحصول علي المنحة، وبعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن منحة ال500 جنيه وإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، وبعدد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام او كلمة نتائج، وبعد ذلك تظهر رسالة تطلب من المستخدم الانتظار قليلاً وبعدها يتم إظهار نتيجة الاستعلام.

وهذه المنحة سوف يتم صرفها لمدة ثلاثة أشهر متتالية وهي شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وللعلم فإنه يتم مراجعة جميع الأسماء التي حصلت على المنحة في الدفعات الثلاث السابقة، وذلك ليتم التأكد من أن هذه المنحة تصل إلى من يستحقها .

موعد صرف منحة ال 500 جنيه المرحلة الرابعة

وقد أعلنت الوزارة أن موعد صرف الدفعة الرابعة من هذه المنحة سوف يتم في يوم 21 من شهر أكتوبر، وكانت الحكومة المصرية قد أنفقت ما يقارب المليار جنيه في هذه المنحة، لتقديم المساعدة لأكبر عدد من العمال المتضررين، ويمكن للمستحقين الحصول على المنحة من خلل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وكذلك من الممكن صرفها من جميع مكاتب البريد.