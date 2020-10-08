طقس الخميس : حار نهارا لطيف ليلا بالوجه البحرى والقاهرة .. وعظمى العاصمة 36

ووفقا لخبراء هيئة الأرصاد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، فيما يكون شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأفاد الخبراء بأنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على لطيف ليلا على شمال الصعيد، شديد الحراراة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

شبورة مائية صباحا على القاهرة تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية - أمطارمتوسطة ( 30% تقريبا ) تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

الإسكندرية 32 22

وادى النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 36 22

دمنهور 34 22

بلطيم 32 24

مطروح 33 20

السلوم 33 21

سيوة 35 21

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 22

نخل 34 17

نويبع 35 26

طابا 35 24

كاترين 29 14

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 25

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 24

أبو سمبل 40 24

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 25