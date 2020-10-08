حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9-10-2020

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9-10-2020
مهنياً: يسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.
عاطفياً : مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك.
صحياً: الصحة كنز إذا حافظت عليه استفدت منه وإذا فرّطت فيه ضاع منك.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 9-10-2020
مهنياً: عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.
عاطفياً : لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ طلباتك.
صحياً: تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة..
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9-10-2020
مهنياً: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك.
عاطفياً : لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائماً.
صحياً: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9-10-2020
مهنياً: تجرّب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً للمستقبل
عاطفياً : الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله بل بادله بأفضل ما يكون
صحياً: سواء أكنت مهتماً للرياضة أم لا فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 9-10-2020
مهنياً: تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك كثيراً
عاطفيا : طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه
صحياً: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات وهذا جيد
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 9-10-2020
مهنياً: يوم جيد يجعلك تتألق واثقاً بنفسك ومؤثراً في الآخرين وتتحرر من قيد وتكون حيويتك مضاعفة وتتمتع بقدرة كبيرة على التخطيط.
عاطفياً : الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك لدخول قلبه والاستقرار به.
صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-10-2020
مهنياً: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع قد تصطدم بواقع مغاير تماماً وهذا يفرض عليك التريث.
عاطفياً : يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع فهو نصفك الآخر وشريك حياتك.
صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك لأن ردة فعلك غالباً ما تكلفك الكثير.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9-10-2020
مهنياً: تسير الأمور على نحو جيّد وتمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.
عاطفياً : مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.
صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 9-10-2020
مهنياً: قد يشعل هذا اليوم حرباً أو نزاعاً أو يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال عملك وتدفع أرباب العمل إلى اتخاذ قرار مزعج بحقك.
عاطفياً : حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك وهذا لمصلحتك على المدى الطويل لكن لا بد من اللين أحياناً.
صحياً: إذا قررت السير مسافات طويلة وصعوداً فكن مستعداً لمواجهة التعب.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 9-10-2020
مهنياً: قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً لذا يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات .
عاطفياً : يوقظ فيك فينوس الحشرية لكشف بعض الأسرار ويجعلك جوبيتير مهتماً بشأن عاطفي ملحّ لكن حذار العناد وتجنّب الميل إلى الهدم.
صحياً: تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-10-2020
مهنياً: تقدم على تغييرات جذرية في العمل وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له.
عاطفياً : خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب وتمهّد الطريق لكما للقيام بخطوة انتظرتماها طويلاً.
صحياً: تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما في فصل الصيف.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9-10-2020
مهنياً: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، تحت تاثير القمر من برج العقرب الصديق فتتحرّر من قيد وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة .
عاطفياً : إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة.
صحياً: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون.
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