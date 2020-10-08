حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9-10-2020

مهنياً: يسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.

عاطفياً : مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك.

صحياً: الصحة كنز إذا حافظت عليه استفدت منه وإذا فرّطت فيه ضاع منك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 9-10-2020

مهنياً: عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.

عاطفياً : لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ طلباتك.

صحياً: تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة..

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9-10-2020

مهنياً: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك.

عاطفياً : لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائماً.

صحياً: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9-10-2020

مهنياً: تجرّب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً للمستقبل

عاطفياً : الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله بل بادله بأفضل ما يكون

صحياً: سواء أكنت مهتماً للرياضة أم لا فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 9-10-2020

مهنياً: تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك كثيراً

عاطفيا : طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه

صحياً: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات وهذا جيد

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 9-10-2020

مهنياً: يوم جيد يجعلك تتألق واثقاً بنفسك ومؤثراً في الآخرين وتتحرر من قيد وتكون حيويتك مضاعفة وتتمتع بقدرة كبيرة على التخطيط.

عاطفياً : الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك لدخول قلبه والاستقرار به.

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-10-2020

مهنياً: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع قد تصطدم بواقع مغاير تماماً وهذا يفرض عليك التريث.

عاطفياً : يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع فهو نصفك الآخر وشريك حياتك.

صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك لأن ردة فعلك غالباً ما تكلفك الكثير.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9-10-2020

مهنياً: تسير الأمور على نحو جيّد وتمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.

عاطفياً : مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.

صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 9-10-2020

مهنياً: قد يشعل هذا اليوم حرباً أو نزاعاً أو يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال عملك وتدفع أرباب العمل إلى اتخاذ قرار مزعج بحقك.

عاطفياً : حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك وهذا لمصلحتك على المدى الطويل لكن لا بد من اللين أحياناً.

صحياً: إذا قررت السير مسافات طويلة وصعوداً فكن مستعداً لمواجهة التعب.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 9-10-2020

مهنياً: قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً لذا يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات .

عاطفياً : يوقظ فيك فينوس الحشرية لكشف بعض الأسرار ويجعلك جوبيتير مهتماً بشأن عاطفي ملحّ لكن حذار العناد وتجنّب الميل إلى الهدم.

صحياً: تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-10-2020

مهنياً: تقدم على تغييرات جذرية في العمل وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له.

عاطفياً : خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب وتمهّد الطريق لكما للقيام بخطوة انتظرتماها طويلاً.

صحياً: تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما في فصل الصيف.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9-10-2020

مهنياً: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، تحت تاثير القمر من برج العقرب الصديق فتتحرّر من قيد وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة .

عاطفياً : إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة.

صحياً: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون.