ضياء القوصى: مصر يجب أن تتجه لمجلس الأمن فى حالة الضرر من سد النهضة

قال الدكتورضياء القوصى، الخبير المائى ومستشار وزير الرى السابق إن إعلان أثيوبيا ملء وتشغيل سد النهضة العام المقبل تعنت كبير . وأضاف " القوصى" فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج" أن اثيوبيا لابد أن تعرف السلطات المصرية كمية المياه المقرر أن تخزنها وارتفاع الماء فى الخزان وكمية الكهرباء التى سيتم توليدها من سد النهضة. وأشار مستشار "وزير الرى السابق" أنه إذا تبين أن ذلك يسبب ضرر لمصر يجب أن تقوم مصر بالشكوى للاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وتابع أن ملء السد بشكل يضر بمصالح واقتصاد مصر ، يحتاج تحركات سريعة من القيادة السياسية. وكانت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، قالت إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من السد خلال الأشهر الـ12 القادمة مما أدى إلى مخاوف كثيرة لدول المصب .

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