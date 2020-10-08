موجز السوشيال ميديا.. رواد التواصل الاجتماعي يبحثون عن طالبة قويسنا المختفية.. ونبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي تحت قيادة موس...

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

هنأ الملحن مصطفى جاد، زوجته الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلادها عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مصطفى جاد صورة له مع كارمن سليمان وعلق قائلا "كل سنة و انتي طيبة يا حته مني يا سر سعادتي و قوتي و وش الخير عليا اللي جاى حلو و نجاح و سعادة بعون الله .. بحبك يا كركروشتي".

علق الكابتن ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على كثرة إصابات لاعبي النادي الأهلي بعد تعرض محمد محمود لاعب الفريق لقطع في غضروف الركبة مرة أخرى.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كثره إصابات لاعبي النادي الأهلي بقالي سنتين بتكلم انه في خلل في الجهاز الطبي والتأهيل!!! التشخيص، غلط والتأهيل أيضا غلط ومازالت الاصابات مستمره".

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الجديد موسيماني امام فريق إنبي امس في المباراة التي أقيمت في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏الموس اتأخر في التغيير الأخير. وكان ممكن صالح وشاب جديد. لكن واضح إن الكيميا تمام بين الموس والفريق. التمريرات اكتسبت دقة أكثر(كانت أحسن في الشوط الأول)واللمسة الواحدة والاستخلاص. عموما الأهلي رجع لمستوى الدور الأول. المهم الاستمرار.".

‏أيوه دافعين في الماتش.. نبيل الحلفاوي يرد على «ترك إنبي الماتش لصالح الأهلي»

اثار احتفاء الطالبة انجي جمال ، حالة من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي بعد استغاثة شقيقها الدكتور محمد جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإختفاء شقيقته الطالبة بالفرقه الثانية. بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، بعد خروجها من المنزل الساعة ال 5 مساء يوم الاثنين الماضي بمدينة قويسنا.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورها مناشدين الجهات الحكومية بالإسراع في البحث عن طالبة الصيدلية التي احتفلت بأحد شوارع مدينة قويسنا بعد رصد كاميرا محل ركوبها توكتوك لم يستدل على هوية صاحبة.