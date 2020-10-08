نشر "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار المهمة مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
حرص فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، منذ ساعات قليلة، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، واطلاع فضيلته بالمستجدات أولا بأول.
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني.
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية بعدما تداول روادها مقطع فيديو لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يظهر وعلى رأسه ذبابة خلال مناظرته مع السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من بوابات الإسكندرية وحتى الكيلو ١٢٢ باتجاه القاهرة لوجود شبورة مائية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يريد سحب ما تبقى من القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول عيد الميلاد.
اجتمع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق مع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مساء اليوم الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر ويطلب تقريرا عاجلا.. ومرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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