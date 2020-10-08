حدث ليلا.. الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر ويطلب تقريرا عاجلا.. ومرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

نشر "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار المهمة مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها: حرص فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، منذ ساعات قليلة، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، واطلاع فضيلته بالمستجدات أولا بأول.

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية بعدما تداول روادها مقطع فيديو لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يظهر وعلى رأسه ذبابة خلال مناظرته مع السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس. أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من بوابات الإسكندرية وحتى الكيلو ١٢٢ باتجاه القاهرة لوجود شبورة مائية. يواجه أب في السابعة والعشرين من عمره اتهامًا بإساءة معاملة رضيعته ذات العام الواحد متسببًا في إلحاق ضرر بدني خطير بها، ويأتي ذلك عقب العثور عليها جثة هامدة داخل سيارة ساخنة.

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، يفيد بعزله من منصبه.