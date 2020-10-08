وزيرا الصحة والتنمية يوقعان اتفاقا لدعم الخدمات الصحية بمحافظتى قنا وسوهاج

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، ومن جانب وزارة التنمية المحلية، الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفقا لبيان صحفى، الشكر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الوزارتين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيدة بتواجد السادة المحافظين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لمواجهة كافة التحديات والتى ساهمت كثيرًا فى إدارة الأزمة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال ذلك الاتفاق سوف يستمر التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير المنظومة الصحية فى محافظتى قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظتى الأقصر وأسوان تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بهما، مؤكدة أن المواطن سوف يجنى ثمار تلك التنمية فى صعيد مصر.

ولفتت الوزيرة إلى متابعة العمل بمبادرتى رئيس الجمهورية لـ(متابعة وعلاج الأمراض المزمنة) و(دعم صحة المرأة المصرية) بمحافظات صعيد مصر، والتى ساهمت فى تحسين مستوى الصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مضيفة أن الاهتمام بالصحة العامة يساهم فى تحسين الناتج المحلى القومى خاصة فى إقليم جنوب الصعيد.





وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم بدء العمل لتقييم عدد من المنشآت الصحية فى محافظتى سوهاج وقنا، تمهيدًا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية للجودة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدى للأمراض المعدية والأوبئة، حيث سيتم رفع كفاءة شبكات الغاز وتوريد خزانات الأكسجين وكافة التجهيزات الطبية، لافتة إلى أهمية العمل بشكل تكاملى من خلال فريق عمل واحد وتوحيد الرؤى من أجل تطوير وتنمية صعيد مصر.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود شعراوى عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث يأتى هذا التعاون تتويجاً واستمراراً للتنسيق بين الوزارتين خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يخص الجهود المشتركة لتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وكافة العاملين بالقطاع الصحى باعتبارهم خط الدفاع الأول وكتيبة الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يساهم من خلال هذا الاتفاق فى تدعيم قدرات قطاع الصحة بمحافظتى سوهاج وقنا ، ودعم الجهود التى تتبناها الدولة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدى لجائحة فيروس كورونا وتداعياته ، لافتاً إلى أن البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة كورونا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظتى سوهاج وقنا تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بمستشفيات (قوص والوقف) وتوريد خزان أكسجين بمستشفيات (العسيرات وأخميم والبلينا والمنشأة وسوهاج العام والمراغة)، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ومنها (مستشفى حميات فرشوط ومستشفى حميات نجع حمادى ومستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا، ومستشفى حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج)، بالإضافة إلى توفير بعض التجهيزات الطبية بمستشفيات صدر قنا ومستشفى قوص، ومستشفى حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج ومستشفى البلينا).

وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، على إدراج قطاعى الصحة والتعليم ضمن القطاعات المستهدفة باستثمارات البرنامج بداية من العام المالى 2020 / 2021، ومن المتوقع أن تتزايد استثمارات البرنامج فى هذا القطاع بالمحافظتين خلال السنوات الثلاث القادمة.