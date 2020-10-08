عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوى من بوابات الإسكندرية المتجه إلى القاهرة حتى الكليو 122 لوجود شبورة كثيفة.



أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوى من بوابات الإسكندرية المتجه إلى القاهرة حتى الكليو 122 لوجود شبورة كثيفة. كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، من الكيلو 30 بطريق الحمام حتى الكليو 135 بطريق سيدى عبد الرحمن فى الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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