شاهد.. تدشين كاتدرائية السيدة العذراء ببشاير الخير 3 فى الإسكندرية

دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين والأنبا كاراس السائح ببشائر الخير 3 القبارى فى الإسكندرية، بحضور عدد من الأساقفة، والأنبا بافلى، أسقف قطاع عام كنائس المنتزة وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذى تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير.





وكرم قداسة البابا خلال عظته مساء أمس الأربعاء، من داخل بطريركية مار مرقس بالإسكندرية، عددا من خريجى الجامعات والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه فى مختلف المجالات، قائلا: "سعيد باستعادة نشاطنا مرة أخرى ونبدأه بالنجاح والتقدم والتمييز، وأبناؤنا الذين كرمنا جزءا منهم سواء فى الدكتوراه وغيرها هم عينة وبلا شك يساهمون فى الحركة العلمية فى مصر، ومصر لا يبنيها إلا العلم.

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