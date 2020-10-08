فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم تم إطلاق موقع إلكترونى جديد لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة وعنوانه كالتالى : ( https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx ) حيث يهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات ( للضباط وأسرهم - للضباط الإحتياط ) فضلاً عن الإستعلام عن الطلبات المختلفة . يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة (2030) ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه لخدمة المواطنين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تطلق موقع إلكترونى لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شئون ضباط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.