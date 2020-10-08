أكد مدير مستشفى نجع حمادى العام الدكتور على نور الدين تمام، أن جميع المصابين فى واقعة تسريب غاز الكلور باحدى محطات المياه بنجع حمادى، والبالغ عددهم 61 مصابا، قد خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.





وأوضح مدير المستشفى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن 39 مصابا كانت إصابتهم متوسطة وتلقوا العلاج اللازم واستمروا تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 ساعات، فيما كانت إصابة باقى المصابين باختناق خفيف نتيجة استنشاق الغاز، وتم وضعهم على أجهزة الأكسجين، مؤكدا خروج كافة المصابين بعد الاطمئنان الكامل على تماثلهم للشفاء. وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت إخطارا بتسريب غاز الكلور من اسطوانة بمحطة (مياه نجع قابول) التابعة لمركز نجع حمادى، بالانتقال وقوات الحماية المدنية ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، تمت السيطرة على مصدر تسريب الغاز وجارى إصلاح العطل بالمحطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خروج مصابى تسريب غاز الكلور بنجع حمادى من المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.