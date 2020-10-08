عاجل.. القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لإدارة شؤون الضباط

أطلقت القوات المسلحة، موقعا إلكترونيا جديدا لإدارة شؤون الضباط، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى للضباط وأسرهم.





وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان صحفى، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الموقع هو: اضغط هنا

ويهدف الموقع إلى تقديم جميع الخدمات وتسهيل الإجراءات (للضباط وأسرهم - للضباط الاحتياط) فضلاً عن الاستعلام عن الطلبات المختلفة، وذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة (2030) ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه لخدمة المواطنين.

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