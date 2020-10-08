إنفوجراف .. مشروعات عملاقة.. جهود الدولة لتنمية سيناء منذ 2014

وتزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أهم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة فى سيناء منذ عام 2014، وقد بلغت تكلفة ما تم إنفاقه فى أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه.

وأبرز التقرير نماذج لأهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بمختلف القطاعات ومن بينها التطوير العمرانى وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء، حيث تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلاً بدوياً وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات "منطقة عشوائية".

واستعرض التقرير حجم الإنجازات على مستوى المدن الجديدة، موضحاً أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، تشتمل على 52019 وحدة سكنية، كما تضم مدينة سلام مصر "شرق بورسعيد" 4340 وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات فى المنطقة السياحية 4889 وحدة، فى حين تشتمل مدينة رفح الجديدة على 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق.

وعلى صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية بسيناء، أبرز التقرير إنشاء شبكة طرق بإجمالى أطوال تبلغ 2400 كم، كما تم إنشاء (4) أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدى (2) لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، إلى جانب إنشاء أرصفة الميناء البحرى ضمن مشروع " تنمية منطقة شرق بورسعيد" بطول 5 كم وعرض 500 م، بتكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه.





فيما يجرى إنشاء كوبرى السكة الحديد الشرقى الجديد "الفردان"، بجانب إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى قناة السويس، كما تم تطوير المنافذ البرية بطابا ورفح، فضلاً عن استثمارات فى مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضاً يتجاوز 25%، فى حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضاً.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، أشار التقرير، إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة تبلغ 1 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى بسيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جارى إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر بإجمالى طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة معالجة بالعالم، هذا إلى جانب تنفيذ 32 محطة تحلية فى سيناء، تنقسم إلى 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار، كما تم تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بمدينة طور سيناء.

وبالنسبة للمشروعات التى تم تنفيذها بقطاعى الزراعة والمياه، جاء فى التقرير، أنه تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً لإجمالى 2122 مستفيد، كما تم تنفيذ 5907 حوض فى المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الاستزراع السمكى بسيناء، فضلاً عن تنفيذ 250 ألف م3 من إجمالى 500 ألف م3 من أعمال التكريك ببحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين بمنطقة "إغزيوان" على بحيرة البردويل، كما تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالى 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليار جنيه.

ورصد التقرير أنه تم إنفاق 70 مليار جنيه للاستثمار فى قطاع المياه، كما من المستهدف إنفاق 70 مليار جنيه أخرى فى ذات القطاع خلال ال 3 سنوات القادمة، بينما تم حفر 453 بئراً فى سيناء بتكلفة 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمار فى أعمال السيول بتكلفة 1.3مليار جنيه حتى عام 2020.

أما على صعيد المشروعات المنفذة بقطاعات الصناعة والاستثمار، أوضح التقرير، الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فداناً ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنوياً بمدينة العريش، بجانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بطاقة إنتاجية 2500 طن سنوياً بالقنطرة شرق، وكذلك إنشاء مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 مليون م2 سنوياً.

وأظهر التقرير أنه تم إنشاء مركزاً لخدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه كقروض لتمويل 740 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر ببرنامج "مشروعك" حتى نهاية أغسطس 2020.

وتناول التقرير الحديث عن المشروعات التى تم إنجازها فى قطاعى السياحة والطيران، حيث تم إنشاء مطار البردويل الدولى (المليز)، فضلاً عن تطوير مطار شرم الشيخ، كما أنه جارى العمل على تطوير مطار العريش الدولي، إلى جانب تنفيذ نحو 98.5% من أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 815 مليون جنيه.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الصحة، حيث تم إنشاء وتطوير 13 مستشفى و42 وحدة صحية، فضلاً عن إنشاء مخرن استراتيجى للأدوية بمدينة العريش، فيما تم فحص نحو 435 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأبرز التقرير مظاهر التطوير فى قطاعى التعليم والثقافة، والتى تمثلت فى إنشاء 64 مدرسة، فضلاً عن تطوير 85 مدرسة، كما سيتم التقدم لـ 10 مجالات خلال العام الجامعى 2020/2021 بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (رأس سدر – الطور – شرم الشيخ)، هذا وقد تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 38.1 مليون جنيه، فى حين بلغت تكلفة تطوير قصر ثقافة العريش 35 مليون جنيه.

وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، بلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين فى سيناء من برنامج تكافل وكرامة حوالي124.3 مليون جنيه، منذ يناير 2015 حتى سبتمبر 2020.

وأخيراً، جاء فى التقرير أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الرياضة، أبرزها إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بتكلفة 317.5 مليون جنيه، كما تم إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ بتكلفة 55 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء صالة العريش 92 مليون جنيه.