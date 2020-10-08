الوطنية للصحافة تضع خطة عمل المؤسسات القومية خلال المرحلة المقبلة

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى ببيان له صدر اليوم الخميس، أن هذه الاجتماعات استهدفت التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير فى كل مؤسسة وتحقيق تواصل دائم وفعال يسهم فى استعادة المؤسسات الصحفية القومية دورها المأمول.

وأضاف الشوربجى أنه كان حريصا على تخصيص اجتماع لكل مؤسسة للوقوف على المشكلات التى تواجهها على أرض الواقع لوضع الحلول المناسبة لها موضحا أنه تم خلال الاجتماعات الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير لتقييم أداء كل إصدار.

وأشار عبد الصادق الشوربجى إلى أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة كل المؤسسات الصحفية القومية، ووضع خطة عمل واضحة للمؤسسات الصحفية القومية بهدف مساعدتها للنهوض من عثراتها المالية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد أوجه الإنفاق المختلفة ومنح الأولوية الرئيسية لنجاح المؤسسات جميعها، حيث أكد الشوربجى أنه لا سبيل سوى النجاح.

كما تناولت الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول الأوضاع الحالية للمؤسسات ماليا وإداريا وتحريريا، وسبل معالجة الأزمات التى تمر بها المؤسسات، وتطوير الإصدارات تحريريا والحفاظ على مكتسبات وحقوق جميع الفئات العاملة بها، والاهتمام بتنظيم دورات تدريبية فى مختلف المجالات للصحفيين والإداريين والعمال للنهوض بمستواهم لأنهم الثروة البشرية الحقيقية بالمؤسسات.

وأعرب الشوربجى عن دعم ومساندة الهيئة بشكل كامل لجميع المؤسسات الصحفية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهرى مع كل مؤسسة لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، كما أكد جميع الحضور رغبتهم الحقيقية للنهوض بمؤسساتهم بالعمل وتوحيد الصف وتنحية أية خلافات وذلك بتعاون ودعم كاملين من الهيئة الوطنية للصحافة.