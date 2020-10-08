صور.. القابضة للمياه: تطبيقات إلكترونية على الموبايل لتسجيل قراءة العدادات

وأوضح وزير الإسكان، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أطلقت البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء.



وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أبرز الخدمات التى تقدمها البوابة، وتشمل، طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحى، وخدمة إبلاغ قراءة العدادات، وخدمة سداد الفواتير باستخدام بطاقات الدفع المسبق.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تدشين تطبيق "قراءتى" لتسجيل قراءة عدادات المياه، حيث يمكن للمواطن تشغيله على الهاتف المحمول مجاناً، وهو متاح على نظامى التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وإضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100 %، مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى للقطاعات المختلفة بالدولة، وخصوصا الخدمات التى تمس المواطنين، وفى إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.



وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أنه سبق إطلاق تطبيق "125 - HCWW"، والمتاح على نظامى التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحى وذلك 10 شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهى محافظات "القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، وسيناء"، وجارٍ العمل على إضافة هذه الخدمة لباقى الشركات تباعاً، لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التطبيق يتيح عدة مزايا أخرى من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بجانب إمكانية تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، وكذا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.