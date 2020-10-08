البابا تواضروس يدشن كاتدرائية بشائر الخير ٣ بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس كاتدرائية السيدة العذراء في بشائر الخير ٣ بحي القباري بالإسكندرية، والتي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".

وتحوي الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، تمتد على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع وتسع لنحو ٩٠٠ مصلٍّ.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد الكاتدرائية في مايو الماضي ضمن افتتاحه لمنطقة بشائر الخير ٣.

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء أمس من الكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية، حيث كرم أوائل الشهادات العامة والحاصلين على درجتى الماجيستير والدكتوراه.