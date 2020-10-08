سفیر مصر يلتقي رئيسة مجموعة الصداقة البلغارية المصرية بالبرلمان

التقى السفیر خالد عمارة سفير جمهورية مصر العربية لدى صوفيا، أمس الأربعاء، بوريانا جورجيفا "Boryana Georgieva" رئيسة مجموعة الصداقة البلغارية المصرية بالبرلمان البلغاري، حيثُ تم التطرق لسُبل تنشيط الإتصالات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية في إطار تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلديّن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور رواد الأعمال، خاصة من الشباب، في دفع مستويات التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري لآفاق أرحب، والبناء على ما تحقق من توسع في التجارة البينية والتي بلغت حوالي ١,٣ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩. وقد تم التطرق كذلك لأهمية العلاقات الثقافية والأكاديمية والعلمية بين الجانبين، والرغبة في تطويرها خلال الفترة القادمة من خلال تجديد البروتوكولات الثقافية القائمة بين الدولتيّن.

وقد أكد السفير خالد عمارة أن مصر في صدارة الدول التي تعمل على مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف، وما يتصل بهما من نتائج كارثية تُمزق نسيج الدول الوطنية وتفتتها، وكذلك التصدي لإستغلال الآلاف من البُسطاء في تجارة البشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وقد إتفقت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع الرؤية المصرية، وأعربت عن تقديرها العميق لسياسات وتوجهات مصر القائمة على نشر التسامح، ومواجهة هذه الظواهر الهدامة، ومصادر التهديد المُشترك العابر للحدود.