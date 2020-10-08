التنمية المحلية: تجديد 99 وحدة صحية بالمحافظات تخدم أكثر من 100 تجمع ريفي

كشف الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد المطبق بمحافظتى سوهاج وقنا ، عن الدور الذي قام به البرنامج خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وتمثل فى عدد من المحاور المهمة ومنها تدعيم دور إدارة الأزمات والكوارث فى المحافظات وتوقع وإدارة الأزمة الصحية لإحتواء الوباء وضمان توفير الخدمات الأساسية وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا ودعم الفئات الأكثر احتياجًا فى محافظتى قنا وسوهاج ووضع إدارة مؤسسية ومالية قادرة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره ووضع خطة لتعافى الاقتصاد وبناء قدرة الوحدات المحلية للتعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المستقبلية .

جاء ذلك خلال توقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتفاق إطاري بين الوزارتين بشأن دعم مشروعات الخدمات الصحية والتصدي لفيروس كورونا بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

كما تم الاشارة الي التعاون القائم حاليًا بين وزارتي التنمية المحلية والصحة تنسيق عالي المستوى في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " حيث يتم خلال العام المالي الحالي إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتجهيز ٩٩ وحدة صحية بالمحافظات والتي ستخدم أكثر من ١٠٠ تجمع ريفي وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة .

وتبلغ استثمارات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة بالعام المالي الحالي حوالي ٥٤٢ مليون جنيه ، بخلاف ما يتم تقديمه من خدمات علاجية مباشرة من خلال القوافل الطبية التي يتم تسييرها بشكل دورى الي التجمعات الريفية المستهدفة.